Сумские хоккеисты с «бронзой» В Виннице состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юниоров 2003-04 г.р.

В турнире приняли участие восемь команд, в том числе Сборная Сумщины, составленная из воспитанников СДЮШОР «Динамо» из Сум и КДЮСШ «Барса» из Шостки.

Шосткинцы заняли 6-е место. Интрига в распределении мест призеров сохранялась до последних минут заключительной игры между командами Винницкой и Сумской области. Обеим командам нужна была только победа, чтобы стать чемпионом. Ничья уравнивала шансы трёх команд и нужно было считать забитые и пропущенные мячи, поражение отбрасывало проигравшую команду на третье место. Винничане победили со счётом 2:1 и стали чемпионами, наши ограничились «бронзой».

В составе чемпионов играли представители Калиновки, Томашполя, Винницы, Хижинцев, а также воспитанники шосткинского хоккея, которые поступили в винницкие вузы и теперь тренируются в ШВСМ. Второе место у команды ГДЮСШ N1 г. Винница.