На Сумщине 65 253 случая заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 11 апреля в Сумской области 65 253 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 638 человек (Белопольский район - 24, Бурынский район – 17, Глухов – 27, Глуховский район – 22, Конотоп - 82, Конотопский район - 8, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 9, Лебедин – 18, Лебединский район - 7, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 38, Ахтырский район - 4, Ромны - 24 Роменский район - 5, Сумы - 220, Сумской район - 32, Шостка - 88, Шосткинский район - 4, Ямпольский район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 914 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 5 (Краснопольский район - 1, Лебедин - 2, Тростянецкий район - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 52863 человек, из них за минувшие сутки - 148 (Белопольский район - 27, Конотоп - 5, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 6, Роменский район - 3, Сумы - 55, Сумской район - 22 Ямпольский район - 27).