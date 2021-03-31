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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:57555

Что задекларировал новый глава Ахтырской РГА?

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Ахтырской райгосадминистрации Леониду Клызуба.

Леонид Клызуб, который до этого был 8 лет поселковым головой Великой Писаревки, в 2020 году выборы проиграл, будучи выдвиженцем партии «Слуга народа». Он набрал 40,9% голосов пришедших на выборы, однако победитель Людмила Бирюкова (самовыдвиженка) получила больше – 46,7%.

После увольнения Леонид Клызуб подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2020 году, за 11 с половиной месяцев он получил 453 тыс. грн зарплаты (почти по 40 тыс. грн в месяц), 120 тыс. грн пенсии (напомним, экс-чиновнику 54 года). Также он умудрился получить еще 3 тыс. грн денежной помощи от управления соцзащиты. Его жена Антонина заработала 130 тыс. грн в Великописаревском отделе образования и получила 9600 грн процентов на вклады в банке.

В собственности у Леонида Клызуба 8,4 га земли в Великой Писаревке и районе, у его жены – 13 га. Все куплено во время его каденций Великописаревским поселковым советом. Также на жену записаны два жилых дома – 103 кв. м. и 36 кв.м.

А вот авто у семьи нет, есть только прицеп.

В банке 4 тыс. долларов у него, 10 тыс. долларов у нее, 33 тыс. грн у него, 200 тыс. грн у нее. Такеж он одолжил кому-то 6 тыс. долларов.

Политика
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