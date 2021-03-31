В Шостке женщина сделала лужу в коридоре, когда ее не пустили в туалет в ДЮСШ (видео) 10 апреля жительница Шостки Лариса Еременко опубликовала в Фейсбуке видео, на котором она ссорится с сотрудницей Шосткинскую КДЮСШ «Барса».

Конфликт произошел из-за того, что работница не пустила женщину в туалет. В знак протеста Лариса Еременко справила нужду прямо посреди помещения и обнародовала видео. Она пообещала дойти до мэра Николая Ноги, чтобы тот узнал, как его подчиненные относятся к жителям города.

«Сколько мы жители города будем терпеть унижение?!?! Когда у нас появятся общественные туалеты, и мы перестанем гадить под чужими окнами и кусты?! Нет туалетов в парках, на центральных улицах, стадионах и других общественных местах. Живём в 21 веке, а ведём себя как в средневековье», - написала женщина в фейсбуке.