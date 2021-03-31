На Сумщине еще 638 случаев заболевания коронавирусом На утро 11 апреля в Сумской области уже 65 253 случая заболевания COVID-19.

За субботу добавилось 638 случаев. Выздоровело 148 человек, - всего 53 011. Умерло 5, - всего 914. Лечатся 11 328.

В Украине 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 4694 человека; летальных случаев - 235; выздоровели - 5034 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34461, методом ИФА - 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29711).

За все время пандемии в Украине заболело - 1853249 человек; выздоровели - 1410860 человек; летальных исходов - 37 014; проведения ПЦР-тестов - 8656885.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.