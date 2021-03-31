В Сумах «Альянс» сыграл с «Металлистом 1925» Сегодня, 10 апреля, в Сумах прошел матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На поле стадиона «Юбилейный» в Сумах липоводолинский «Альянс» принимал харьковский «Металлист 1925». Игра завершилась сухой ничьей 0:0. После этой игры у «Альянса» 29 очков в 20 матчах и 8-е место в турнирной таблице.