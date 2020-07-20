Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:27859

Обвиняемый в изнасиловании сумской подросток вместо домашнего ареста катается на велосипеде по городу

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пострадавшая Ирина Челоманова.

«ЧУДЕСА ПРАВОСУДИЯ (ИЛИ ЭТО УЖЕ КРИВОСУДИЕ)???

Первое судебное заседание по апелляции состоится 26.08.2021 в 14:30!

Через 4 МЕСЯЦА!

А тем временем насильник будет гулять, потому что для Сумской полиции решение судей  о круглосуточном домашнем аресте  в котором четко прописано, что он может посещать места учебы, работы , медицинских и культурных (библиотека, музей) учреждений - не указ. В каком именно месте решения суда этим полицейским что-то не понятно? Или где написано, что у него только ночной домашний арест? Им совершенно все равно, что в очередной раз снимается браслет. Что нужно сделать, чтобы заставить работать полицию?

Так, в прошлую среду, 7 апреля, Кривошей опять сорвал браслет, рассекая по городу на велосипеде»! А что так можно??? В полиции считают это нормой - когда преступник "ложит" на решение суда, ложит на саму полицию!!! Походу им даже нравится это. 

Следующее заседание состоится 14 апреля в 13-30, в здании Сумского апеляционного суда, где Кривошею будут избирать меру пресечения!!!!», - написала она.

Напомним: суд первой инстанции признал Владислава Кривошея виновным и назначил наказание - 3 года лишения свободы. Однако он подал апелляцию.

Право Владислав Кривошей
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах жертва насильника-кадета опубликовала полный текст приговора
09.03.2021 10:58

В Сумах жертва насильника-кадета опубликовала полный текст приговора

Сумчанка Ирина Челоманова опубликовала полученный из суда текст приговора Владиславу Кривошею, который судом приговорен к 3 годам лишения свободы за...

В Сумах экс-кадету дали всего 3 года за изнасилование
19.02.2021 09:42

В Сумах экс-кадету дали всего 3 года за изнасилование

К 3 годам лишения свободы приговорен юноша, который напал на 23-летнюю девушку и изнасиловал ее....

В Сумах в деле несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании, не состоялись судебные дебаты
15.02.2021 22:01

В Сумах в деле несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании, не состоялись судебные дебаты

Сегодня, 15 февраля, должны были состояться судебные дебаты в деле по обвинению 16-летнего (в день преступления) Владислава Кривошея в изнасиловании...

Несовершеннолетний сумчанин, которого обвиняют в изнасиловании, все забыл
04.01.2021 20:16

Несовершеннолетний сумчанин, которого обвиняют в изнасиловании, все забыл

Продолжается рассмотрение уголовного дела, в котором бывший кадет Владислав Кривошей обвиняется в изнасиловании....

В Сумах в деле по обвинению 16-летнего парня в изнасиловании вызывают свидетелей
20.07.2020 17:48

В Сумах в деле по обвинению 16-летнего парня в изнасиловании вызывают свидетелей

Для вызова свидетелей отложено рассмотрение дела в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 УК Украины)...

Новости

В Сумах снова поменяли карантинные ограничения
Сегодня 15:49
На Сумщине 64 615 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:42
В Сумах «Альянс» сыграл с «Металлистом 1925»
Сегодня 17:52
Обвиняемый в изнасиловании сумской подросток вместо домашнего ареста катается на велосипеде по городу
Сегодня 17:27
На Сумщині прощались з військовим, який загинув у зоні ООС
Сегодня 17:09
«Сумы» и «Тростянец» проиграли в гостях
Сегодня 17:07
В Сумах высадили «Парк Счастья»
Сегодня 17:03
На Сумщине на недостроенную обочину вылетел пассажирский автобус
Сегодня 14:45
Конотопчанина, который полез доставать с дерева кота, пришлось доставать спасателям
Сегодня 14:40
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего Юрия Беззубчака
Сегодня 14:33
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего в столице Евгения Кравца
Сегодня 14:27
Житель Сумщины поехал на заработки в Киев и пропал
Сегодня 14:25
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
Вчера 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.