Обвиняемый в изнасиловании сумской подросток вместо домашнего ареста катается на велосипеде по городу Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пострадавшая Ирина Челоманова.

«ЧУДЕСА ПРАВОСУДИЯ (ИЛИ ЭТО УЖЕ КРИВОСУДИЕ)???

Первое судебное заседание по апелляции состоится 26.08.2021 в 14:30!

Через 4 МЕСЯЦА!

А тем временем насильник будет гулять, потому что для Сумской полиции решение судей о круглосуточном домашнем аресте в котором четко прописано, что он может посещать места учебы, работы , медицинских и культурных (библиотека, музей) учреждений - не указ. В каком именно месте решения суда этим полицейским что-то не понятно? Или где написано, что у него только ночной домашний арест? Им совершенно все равно, что в очередной раз снимается браслет. Что нужно сделать, чтобы заставить работать полицию?

Так, в прошлую среду, 7 апреля, Кривошей опять сорвал браслет, рассекая по городу на велосипеде»! А что так можно??? В полиции считают это нормой - когда преступник "ложит" на решение суда, ложит на саму полицию!!! Походу им даже нравится это.

Следующее заседание состоится 14 апреля в 13-30, в здании Сумского апеляционного суда, где Кривошею будут избирать меру пресечения!!!!», - написала она.

Напомним: суд первой инстанции признал Владислава Кривошея виновным и назначил наказание - 3 года лишения свободы. Однако он подал апелляцию.