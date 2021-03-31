«Сумы» и «Тростянец» проиграли в гостях

В группе 3 ФК «Сумы» в гостях проиграл ФК «Скорук» 1:2 с Днепропетровщины. А ФК «Тростянец» минимально уступил лидеру группы ФК «Волчанск» с Харьковщины – 0:1.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
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