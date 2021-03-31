На Сумщине на недостроенную обочину вылетел пассажирский автобус На дороге Шостка-Ямполь на недостроенную обочину вылетел пассажирский автобус.

Инцидент с автобусом «Шостка – Середина-Буда» произошел сегодня около 11:00 в поселке Привокзальном. Во время движения автобус съехал на обочину, но она оказалось неустойчивой. Поэтому, автобус слетел с дороги и застрял в песчаной смеси, пишет Ямпіль.INFO.

Никто из пассажиров во время дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Примерно через полчаса автобус вытащили из песчаной ловушки с помощью трактора, который предоставил местный житель.

Средний текущий ремонт дороги Шостка - Ямполь был проведен в прошлом году, но обустроить обочину по всей длине дороги подрядчик не успел. Поэтому, такие работы продолжаются до сих пор.