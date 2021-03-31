Конотопчанина, который полез доставать с дерева кота, пришлось доставать спасателям В Конотопе спасатели помогли юноше, который не смог спуститься с дерева.

9 апреля в 18:57 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ул. Генерала Тхора в г. Конотоп. Об этом сообщили друзья 16-летнего юноши, который, по их словам, поднялся по дереву на 4-метровую высоту для спасения кота. Пушистик слез на землю, а парень самостоятельно спуститься не смог.

На место вызова прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели приставили к дереву выдвижную лестницу, по которой парень спустился вниз.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники.