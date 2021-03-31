На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего Юрия Беззубчака Мужчина 27 марта этого года ушел из дома и обратно не вернулся, его местонахождение до сих пор остается неизвестно.

Полицейские принимают все меры, чтобы разыскать 37-летнего жителя Шостки и очень рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.

На вид Юрию 40 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения. Имеет короткие русые волосы и светлые глаза.

Был одет в кожаную черную куртку и темные джинсы. На голове была черная фуражка, обут в черные ботинки.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией мужа разослано во все отделы и отделения полиции области.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Юрия Беззубчака, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу улица Свободы, 67 или позвонить по телефонам 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.