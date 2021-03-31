Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего в столице Евгения Кравца

На вид Евгению 25-30 лет, ростом 180-185 см, среднего телосложения. Имеет темные волосы и светлые глаза.
Среди особых примет - на левой руке имеется шрам от ожога.
На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией мужа разослано во все отделы и отделения полиции Украины.
Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Евгения Кравца, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.