Житель Сумщины поехал на заработки в Киев и пропал Полицейские разыскивают без вести пропавшего Дмитрия Давыдова.

Юноша летом прошлого года поехал в Киев на заработки и с июля 2020 года на связь с родными не выходит. Полицейские принимают меры по розыску 21-летнего жителя села Гамалеевка Шосткинского района и обращаются за помощью к гражданам.

На вид Дмитрию 20-25 лет, ростом 183-185 см, худощавого телосложения. Имеет темные короткие волосы и светлые глаза.

Среди особых примет - отсутствие указательного и среднего пальцев на левой руке.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией парня разослано во все отделы и отделения полиции Украины.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой помочь установить местонахождение Дмитрия Давыдова. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске парня, просим сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.