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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:20324

Мэр Сум пообещал запретить торговцам непродовольственными товарами работать

Мэр Сум Александр Лысенко во время стрима на своей странице в Фейсбуке сообщил, что уже сегодня соберет исполком, чтобы поменять карантинные ограничения.

По его словам, предприниматели, которые вышли сегодня на протест, перекрыв дорогу в центре города, не так поняли решение исполкома. Поэтому его уточнят. Скорее всего, запретят-таки продажу непродовольственных, так как это противоречит постановлению Кабмину.

Как сообщили в мэрии, заседание исполкома может состояться уже в 15.00.

Об этом в эфире Суспільно гоговорила и начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

По ее словам, решением исполнительного комитета Сумского городского совета местная власть превысила свои полномочия.

«Согласно закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней», он (Сумской городской совет - Ред.) не имеет права смягчать нормы, установленные нормативно-правовыми актами высших уровней. То есть данное решение противоречит постановлению Кабмина №1236. Последние изменения в это постановление добавились 9 апреля, и там добавлено к группе разрешенных к продаже товаров: посевной материал (сезонно), а также разрешена работа прачечных и химчисток», - отметила Валентина Тищенко.

То есть продажа других непродовольственных товаров остается под запретом.

В решении, которое принял исполнительный комитет 9 апреля, говорится:

«Разрешить субъектам хозяйствования в период с 10 по 16 апреля осуществлять выдачу товаров непродовольственной группы по предварительному заказу на вынос без доступа к торговой зоны. При условии отсутствия скопления людей 3 и более лиц перед объектом торговли и соблюдения карантинных мер безопасности».

Экономика
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