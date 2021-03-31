В Шостке во время тушения пожара в квартире пожарные спасли мужчину 9 апреля в 21:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о задымлении из окна на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по переулку Депутатский в г. Шостка.

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул и автолестница 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Очаг горения находился на кухне одной из квартир - горели вещи домашнего обихода. Дым распространился на всю квартиру, а потому пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку в одной из комнат на кровати было обнаружено мужчину (1945 г.р.), который не мог самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину вынеси в безопасное место, после чего передали медикам.

В 21:36 возгорание локализовали, в 21:42 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.