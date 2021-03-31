Кабмин легализовал медицинский каннабис Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В документе указано, что "к веществам изолированного канабидиола (изолята канабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются".

Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств, указано в документе, пишет Лига.Бизнес.

"Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен. Респект КМ. Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы", – прокомментировал постановление Кабмина глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев на своем telegram-канале.