В Сумах возле детского сада нашли гранату За минувшие сутки в Сумской области 5 боеприпасов уничтожено, еще 2 обнаружено.

9 апреля на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты Ф-1 по ул. Романа Атаманюка, на расстоянии до 20 м от одного из детских садов в г. Сумы. Также нашли инженерную мину T.Mi-35 на расстоянии 15 м от жилых домов с. Подлозиевка, что на Ахтырщине.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).

Кроме того, группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по обезвреживанию пяти 82-мм. минометных мин. Боеприпасы ранее были обнаружены на Недригайловщине и Лебединщине. Опасные предметы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.