В центре Сум предприниматели перекрыли дорогу Сегодня утром в Сумах, возле ТРЦ «Киев», люди перекрыли дорогу.

Это - предприниматели, торгующие непродовольственными товарами на Центральном рынке города. Как известно, решением исполкома им позволили на определенных условиях продавать свои товары, поэтому утром люди вышли на свои рабочие места, по их словам, соблюдая все требования, прописанные в решении.

Впрочем, не тут-то было: только началась торговля, как к ним пришла полиция и начала выписывать предупреждения, поскольку, по словам правоохранителей, они все же не имеют права работать.

Поэтому крайне возмущенные предприниматели и перекрыли дорогу в центре города, пишет СТС.