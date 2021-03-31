Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:38173

В Глухове отметили 100-летний юбилей лучшего волейболиста XX века

Глуховчане в день столетия Константина Ревы почтили память выдающегося земляка.

10 апреля 1921 года на Глуховщине родился Константин Кузьмич Рева, лучший волейболист XX века, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион СССР по волейболу.

Сегодня, в день столетия выдающегося земляка, активисты волейбольного движения Глухова, любители спорта и почитатели таланта Константина Ревы собрались у мемориальной доски звезды мирового спорта, установленной на здании школы №1, где учился с 1928 по 1930 годы лучший волейболист прошлого века.

После вступительного слова президента клуба имени Константина Ревы Владимира Николаевича Колтакова, в котором он рассказал о спортивном пути легендарного спортсмена и его связь с Глуховом, все присутствующие возложили цветы к мемориалу.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 64 615 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:42
В Сумах изменили карантинные ограничения
Вчера 16:20
На Донбасі загинув 23-річний воїн із Сумщини
06.04.2021 20:31
В Глухове отметили 100-летний юбилей лучшего волейболиста XX века
Сегодня 11:38
Во двор сумскому пенсионеру бросили «коктейль Молотова»
Сегодня 11:28
Сумський поет, журналіст і педагог потребує допомоги
Сегодня 11:10
Смогут ли в сумах работать ФОПы на выдачу? (видео)
Сегодня 10:21
Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с «Металлистом 1925» (трансляция)
Сегодня 10:09
В Сумах решили потратить 100 миллионов гривен на ремонт проспекта Лушпы
Сегодня 10:05
В Сумах завершился XX чемпионат Украины по футболу среди вузов
Сегодня 09:51
На Сумщине еще 677 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:31
Двое сумчан претендуют на должность главы правления НСТУ
Сегодня 08:06
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
Вчера 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.