В Глухове отметили 100-летний юбилей лучшего волейболиста XX века Глуховчане в день столетия Константина Ревы почтили память выдающегося земляка.

10 апреля 1921 года на Глуховщине родился Константин Кузьмич Рева, лучший волейболист XX века, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион СССР по волейболу.

Сегодня, в день столетия выдающегося земляка, активисты волейбольного движения Глухова, любители спорта и почитатели таланта Константина Ревы собрались у мемориальной доски звезды мирового спорта, установленной на здании школы №1, где учился с 1928 по 1930 годы лучший волейболист прошлого века.

После вступительного слова президента клуба имени Константина Ревы Владимира Николаевича Колтакова, в котором он рассказал о спортивном пути легендарного спортсмена и его связь с Глуховом, все присутствующие возложили цветы к мемориалу.