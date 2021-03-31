Во двор сумскому пенсионеру бросили «коктейль Молотова» Полиция оперативно задержала двух мужчин, которые подозреваются в совершении покушения на умышленное повреждение имущества.

9 апреля около 4.00 в полицию поступило сообщение от 66-летнего жителя Сум о том, что неизвестные лица бросили во двор его домохозяйства зажженную бутылку с легковоспламеняющимся веществом. На место немедленно выехали сотрудники полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 21-летний житель Харькова и 38-летний житель Запорожской области. Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры обоим злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.