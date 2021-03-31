Смогут ли в сумах работать ФОПы на выдачу? (видео) Магазинам с непродовольственными товарами разрешили работать на выдачу, а также ввели санитарный день для всех рынков.

За оба решения единогласно проголосовали члены исполнительного комитета, которые присутствовали на заседании 9 апреля. Смогут ли ФЛП работать на выдачу рассказали гости студии программы «Сегодня. Главное» на Суспільному Богдано Калиниченко, предприниматель, участником движения "SAVE ФОП" и Лариса Гончарова, предпринимательница (центральный рынок). Также по телефону Валентина Тищенко, начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области.