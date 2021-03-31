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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах завершился XX чемпионат Украины по футболу среди вузов

В пятницу, 9 апреля, в манеже СумГУ состоялись решающие матчи студенческого чемпионата Украины по футзалу.

К сожалению, обе сумские команды в этот день проиграли. Команда СумГУ уступила студентам Запорожского НУ в игре за пятое место, ну а сборная СумГПУ им. А.С. Макаренко капитулировала в финале.

Матч за 5-е место. ЗНУ (Запорожье) - СумГУ (Сумы) - 3:2 (2:1)

Голы: Александр Мандичев (5, 32), Дмитрий Мандичев (14) - Роман Прощенко (13), Александр Сметаненко (40)

Матч за 3-е место. ИФКФВНУФВСУ (Ивано-Франковск) - НПУ им. Драгоманова (Киев) - 4:1 (2:1)

Голы: Станислав Лейбюк (8 ), Тарас Бойко (13 - автогол), Александр Дычук (15), Петр Сенюк (38, 40)

Финал. СумГПУ им. Макаренко (Сумы) - ХНУ им. Каразина (Харьков) - 0:5 (0:2)

Голы: Евгений Балухта (33 - автогол) - Савва Лутай (6, 29), Антон Масленников (17), Илья Терентьев (34)

Пресс-служба Ассоциации футзала Украины

Спорт
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