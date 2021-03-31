Сумские троллейбусники оправдались за несбитого пешехода (видео) Пешеход чуть не попал под колеса троллейбуса, однако избежать беды удалось благодаря профессиональным действиям водителя.

Инцидент, который зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, произошел на днях на повороте с ул. Металлургов на Горького. На кадрах отчетливо видно, как мужчина, не убедившись в безопасности своих действий, появляется на проезжей части вне зоны регулируемого пешеходного перехода, тем самым попадая в «слепую зону» для водителя, а затем на последних секундах зеленого сигнала светофора появляется перед троллейбусом. Такие необдуманные действия со стороны пешехода не только является нарушением п.4.7 и п. 4.14 ПДД, но и могли стать причиной аварии со страшными последствиями.

Что касается водителя троллейбуса, то он действовал согласно правилам дорожного движения, п.16.2. Повернув на перекрестке, он остановился, чтобы пропустить пешеходов. Убедившись, что все перешли, водитель начал движение. В данном случае избежать печальных последствий удалось только благодаря отличной реакции и профессионализма работника КП «Электроавтотранс».

Не забывайте, что участниками дорожного движения являются как водители, так и пешеходы. Уважайте друг друга на дороге, будьте важным и помните, что, сэкономив минуту, можно лишиться гораздо больше, пишет КП «Электроавтотранс».