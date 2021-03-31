В Сумской райбольнице разворачивают 52 дополнительные ковидные койки На базе КНС «Сумская районная клиническая больница», которая с мая станет городской и будет называться КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона», разворачивают 52 дополнительные койки для лечения больных COVID-19 сумчан и жителей района.

Для минимизации рисков заражения пациентов и медицинского персонала, в лечение таких больных перепрофилировали четвертый этаж больницы, куда ведет отдельный вход. Всего будет 15 палат на 52 койки. В помещении устроены 39 точек прямой подачи кислорода, остальные потребности будет обеспечивать с помощью кислородных концентраторов. Как сообщил директор медучреждения Владимир Поцелуев, больных на новые койко-места начнут принимать уже сегодня. Потребность в этом есть, ведь, по его словам, места для больных коронавирусом, которые развернули ранее в корпусе, где когда-то размещалось инфекционное отделение больницы № 5, в последние три недели не пустовали. С сегодняшнего дня коечный фонд для больных COVID-19 будет насчитывать 105 коек. Владимир Поцелуев заверил, что больных есть кому лечить и чем.