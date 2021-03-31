На Сумщине копы ищут ямы на дорогах На Сумщине патрульные проводят ежегодный весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Сумской области проводят весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов после зимнего сезона по надлежащей их подготовки к эксплуатации в летний период.

В частности, патрульные проверяют состояние покрытия проезжей части, обочин, разметки, наружного освещения, полосы отвода, придорожных территорий, тротуаров, технических средств организации дорожного движения. Особое внимание уделяется участкам с повышенной аварийностью и местам концентрации ДТП.

Все недостатки полицейские фиксируют в актах осмотра и выдают руководителям дорожных и коммунальных организаций предписания по их устранению с указанием конкретных сроков.