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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:51287

На Сумщине в исправительном центре практикуют рабский труд?

По результатам посещения руководителем Сумской областной прокуратуры исправительного центра начато уголовное производство.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець в четверг, 8 апреля, посетил Государственное учреждение «Конотопский исправительный центр № 130», в котором отбывают наказание 146 осужденных к ограничению свободы с привлечением их к труду.

Руководитель прокуратуры проверил условия, в которых находятся осужденные, а также пообщался с ними. Во время личного приема осужденные пожаловались прокурору на систематическую невыплату им заработной платы, неоказание медицинской помощи, а также ненадлежащее обеспечение продуктами питания, а иногда даже отсутствие пищи вообще. В частности, осужденные утверждают, что им не дают еду или продукты питания, если они не работают на производстве, при этом работы на всех не хватает.

Как результат, 9 апреля начато уголовные производства по факту безосновательной невыплаты заработной платы осужденным, присвоения их средств, а также непредоставления им медицинской помощи. В Единый реестр досудебных расследований прокурорами внесены сведения по ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 140 УК Украины. По результатам следствия действиям лиц, причастных к указанным правонарушениям, будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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