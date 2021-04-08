На Сумщине накрыли конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

По данным следствия, фигуранты уголовного производства обустроили в г. Ахтырка Сумской области подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. Предварительно установлено, что противоправными действиями лиц государственному бюджету нанесен убыток в примерно 35 млн грн.
В четверг, 9 апреля, проведено 3 санкционированные обыска в офисном помещении указанного конвертационного центра и по месту жительства фигурантов, во время которых изъято более 50 печатей различных предприятий, 2,5 млн грн, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.
Незаконную деятельность лиц прекращено Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Досудебное расследование продолжается, по результатам которого действиям группы лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.