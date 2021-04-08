На Сумщине накрыли конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, общий объем проконвертированных средств которого составляет более 200 млн грн.

По данным следствия, фигуранты уголовного производства обустроили в г. Ахтырка Сумской области подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. Предварительно установлено, что противоправными действиями лиц государственному бюджету нанесен убыток в примерно 35 млн грн.

В четверг, 9 апреля, проведено 3 санкционированные обыска в офисном помещении указанного конвертационного центра и по месту жительства фигурантов, во время которых изъято более 50 печатей различных предприятий, 2,5 млн грн, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

Незаконную деятельность лиц прекращено Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается, по результатам которого действиям группы лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.