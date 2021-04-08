На Сумщине за день нашли 42 боеприпаса времен войны 8 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию двух артиллерийских снарядов калибром 76 мм и 122 мм.

Опасные находки ранее обнаружили в селах Подлипное и Сосновка Конотопского района.

В этот же день на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении сорока 45-мм. артиллерийских снарядов и двух ручных гранат Ф-1. Отголоски прошлых войн были найдены на открытой территории, на расстоянии 150 м от жилых домов с. Эсмань на Глуховщине и в поле на расстоянии 1 км от жилых домов с. Бабивка что на Великописаревщине.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.