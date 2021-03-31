Завтра для абитуриентов Сумщины состоится пробное ВНО 10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года.

В Киеве, Черниговской и Николаевской областях пробное ВНО пройдет 24 апреля. В пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется в 11:00.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии: паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность); приглашения-пропуска.

Приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов пробного тестирования, размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования.

Для входа в личный кабинет участника ПЗНО необходимо ввести логин и пароль, полученные от регионального центра. Чтобы распечатать приглашение-пропуск, нужно воспользоваться опцией «Сформировать приглашение-пропуск» - документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.

На тестирование с собой стоит взять 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки; средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценки - участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Независимо от того, когда именно участники будут проходить тестирование - 10 или 24 апреля - для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома. В то же время будет отличаться дата внесения ответов в сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания».

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом.

Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Чтобы такие участники как можно полнее ознакомились с другими тестами пробного ВНО, с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников будут размещены «бонусные тесты», которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис 10-28 апреля.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны 11 апреля, однако призываем тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО.

МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома.

Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.