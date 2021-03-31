Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:09230

Завтра для абитуриентов Сумщины состоится пробное ВНО

10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года.

В Киеве, Черниговской и Николаевской областях пробное ВНО пройдет 24 апреля. В пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется в 11:00.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии: паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность); приглашения-пропуска.

Приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов пробного тестирования, размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования.

Для входа в личный кабинет участника ПЗНО необходимо ввести логин и пароль, полученные от регионального центра. Чтобы распечатать приглашение-пропуск, нужно воспользоваться опцией «Сформировать приглашение-пропуск» - документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.

На тестирование с собой стоит взять 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки; средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценки - участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Независимо от того, когда именно участники будут проходить тестирование - 10 или 24 апреля - для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома. В то же время будет отличаться дата внесения ответов в сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания».

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом.

Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Чтобы такие участники как можно полнее ознакомились с другими тестами пробного ВНО, с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников будут размещены «бонусные тесты», которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис 10-28 апреля.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны 11 апреля, однако призываем тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО.

МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома.

Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумах изменили карантинные ограничения
Сегодня 16:20
На Сумщине 63 938 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:06
На Донбасі загинув 23-річний воїн із Сумщини
06.04.2021 20:31
В Сумах пенсионерка попала под колеса авто
Сегодня 16:30
На Сумщине накрыли конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн
Сегодня 16:16
Сумские коммунальщики ликвидировали очередное засорение канализации возле Чешки
Сегодня 16:01
В Сумах авария возле Дуровщины
Сегодня 15:58
Если уже переболел COVID-19, нужно ли вакцинироваться?
Сегодня 15:35
«Энергоатом» отсудил у сумского «Насосэнергомаша» 237 тыс. грн
Сегодня 15:28
Жителей Сумщины предупреждает об изменениях в организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи
Сегодня 15:22
Завтра для абитуриентов Сумщины состоится пробное ВНО
Сегодня 15:09
В Сумах обокрали Центр ухода за животными
Сегодня 14:50
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
Сегодня 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.