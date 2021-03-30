В Сумах обокрали Центр ухода за животными

"Сорван замок на техническом здании, из которого был похищен ключ от домика с едой, исчезли некоторые вещи, а самое отвратительное в содеянном, это похищение сухого корма, который был предназначен для кормления животных.
Ежедневно в послеобеденное время кормилец раздает мешок... тот, кто похитил пищу, оставил собак без ужина.
Заявление в полицию написано, следственно-оперативная группа со следователем все зафиксировали.
В связи с этим неприятным событием, просим по желанию передавать сухой корм собакам.
Любой подойдет, завтра будет толока почти весь день, можете присоединиться и привести, или в другой день договоримся как удобнее.
КП находится по адресу Р-Корсакова, 1.
Телефон для сообщений Viber / telegram: 0660833819.
Номер КП: 0 (96) 554 72 16", - говорится в сообщении.