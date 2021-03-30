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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:5079

В Сумах обокрали Центр ухода за животными

КП «Центр ухода за животными» сообщает, что 7 апреля, скорее всего в вечернее время, когда работник уже завершил свою смену и закрыв все двери пошел домой, на территории КП была совершена кража.

"Сорван замок на техническом здании, из которого был похищен ключ от домика с едой, исчезли некоторые вещи, а самое отвратительное в содеянном, это похищение сухого корма, который был предназначен для кормления животных.

Ежедневно в послеобеденное время кормилец раздает мешок... тот, кто похитил пищу, оставил собак без ужина.

Заявление в полицию написано, следственно-оперативная группа со следователем все зафиксировали.

В связи с этим неприятным событием, просим по желанию передавать сухой корм собакам.

Любой подойдет, завтра будет толока почти весь день, можете присоединиться и привести, или в другой день договоримся как удобнее.

КП находится по адресу Р-Корсакова, 1.

Телефон для сообщений Viber / telegram: 0660833819.

Номер КП: 0 (96) 554 72 16", - говорится в сообщении.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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