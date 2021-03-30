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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине двое малолетних детей ошпарились кипятком

За прошедшие сутки в больничные заведения области с различными повреждениями попало трое детей. Все травмы бытового характера, и полученные были малышами дома, по недосмотру взрослых.

В хирургическое отделение Роменской центральной районной больницы госпитализирована двухлетняя девочка с термическим ожогом II степени. Выяснилось, что ребенок, по месту жительства, случайно опрокинула на себя емкость с кипятком.

Подобный случай произошел и в городе Ахтырка. В хирургическое отделение Ахтырской центральной районной больницы госпитализирована годовалая девочка с термическим ожогом I-II степени. Ребенок также случайно опрокинул на себя чашку с горячим чаем.

А в Конотопе, в хирургическое отделение Конотопской центральной районной больницы, госпитализирована 9-месячная девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, которую она получила при падении.

Работники полиции проверяют обстоятельства несчастных случаев и призывают родителей быть более ответственными в организации бытовой безопасности своих детей.

Не оставляйте на краю стола емкости с горячей жидкостью. Будьте особенно внимательными и не оставляйте малыша самую чтобы ребенок не смог случайно дотянуться и опрокинуть емкость с кипятком на себя. Не оставляйте на виду острые предметы, ножи, вилки, ножницы, лекарства, включенные электроприборы, химические и моющие средства, иглы, пуговицы и другие мелкие вещи. То есть все то, к чему ребенок может дотянуться, травмироваться, выпить или проглотить.

Ни дома, в комнате и на кухне, а тем более во дворе, на улице не выпускайте ребенка из поля своего зрения, будьте внимательны и предусмотрительны. Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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