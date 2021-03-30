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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10156

В Сумах задержали наркодилера

Работники Сумского районного управления полиции доказали еще два дополнительных факта преступной деятельности 50-летнего сумчанина, который занимался незаконным изготовлением, хранением и сбытом сильнодействующих лекарственных средств и прекурсоров.

В полицию поступило сообщение о том, что один из местных жителей может быть причастен к сбыту наркотиков. В ходе проверки сообщения подтвердилось. Работникам полиции удалось задержать мужчину во время очередного сбыта двух таблеток димедрола.

Получив санкцию суда на обыск домовладения злоумышленника, полицейские сразу отправились туда. Установлено, что 50-летний сумчанин хранил дома жидкость, которая, согласно заключению эксперта, является прекурсором. К тому же, полицейские обнаружили еще 11 таблеток, содержащих в своем составе димедрол, общей массой 0,4905 граммов. Все обнаруженное мужчина хранил дома с целью изготовления наркотических средств и дальнейшего их сбыта.

Сейчас в полиции начато и ведется досудебное расследование сразу по нескольким нормам Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.321 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств »ч.2 ст.311« Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров», ч.2 ст.307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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