В Тростянце 16-летний внук обокрал бабушку В полицию поступило сообщение от местной жительницы, что, вернувшись в квартиру, после выгула домашних животных, она обнаружила открытую входную дверь. Уже внутри помещения женщина поняла, что ее обокрали.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители разоблачили в совершении кражи внука самой заявительницы. Шестнадцатилетний парень, дождавшись в подъезде, когда бабушка выйдет на прогулку, попал в квартиру и похитил деньги в сумме 6000 долларов США, 1000 евро, 4000 гривен и 5000 рублей. После чего начал тратить их на различные развлечения. Большую часть денег злоумышленник потратил на игры в онлайн казино. Полицейские изъяли остаток в сумме 26 000 гривен.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.