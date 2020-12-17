В Сумах троллейбус едва не сбил пешехода

Проишествие случилось на ул. Горького в областном центре. Видео с авторегистратора выложили в телеграм-канале "Сумчане". Пешеход внезапно выскочил на проезжую часть в зоне пешеходного перехода, чем едва не спровоцировал ДТП.
Закон усиливает ответственность за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Во втором чтении за данный законопроект проголосовали 325...
Патрульные Сум получили сообщение о ДТП на улице Металлургов. Человек, который стал очевидцем ДТП, сообщил, что водитель автомобиля Ford совершил...
Авария произошла сегодня, 1 января, в 7.45 на ул. Харьковская перед поворотом на ул. Сергея Табалы....
Подія сталася сьогодні близько 19 години, в селі Синяк Білопільського району, на трасі Р-44 Суми-Путивль-Глухів....
Происшествие произошло вчера, около 15.00, на улице Гоголя в городе Глухов....