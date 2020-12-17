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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:05106

В Сумах троллейбус едва не сбил пешехода

В Сумах пешеход так торопился успеть на зеленый сигнал светофора, что едва не попал под колеса троллейбуса.

Проишествие случилось на ул. Горького в областном центре. Видео с авторегистратора выложили  в телеграм-канале "Сумчане". Пешеход внезапно выскочил на проезжую часть в зоне пешеходного перехода, чем едва не спровоцировал ДТП. 

Общество Дтп
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