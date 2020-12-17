В Сумах троллейбус едва не сбил пешехода В Сумах пешеход так торопился успеть на зеленый сигнал светофора, что едва не попал под колеса троллейбуса.

Проишествие случилось на ул. Горького в областном центре. Видео с авторегистратора выложили в телеграм-канале "Сумчане". Пешеход внезапно выскочил на проезжую часть в зоне пешеходного перехода, чем едва не спровоцировал ДТП.