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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Белополье планируют снизить тариф на теплоснабжение

В связи со снижением цены на топливно-энергетические ресурсы (природный газ), КП «Теплосервис Белополье» сообщает потребителям о намерении корректировки тарифа на услугу по снабжению тепловой энергии, тепловую энергию для нужд бюджетных учреждений и других потребителей.

В действующем тарифе на тепловую энергию для учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета и других потребителей цена природного газа на производство тепловой энергии, составляет - 6841,15 грн. / тыс.м³. Фактическая стоимость газа за март (без учета НДС) составляет 6279,77 грн. / м, что на 8,2% меньше, чем заложено в действующем тарифе. В связи с этим, возникла необходимость в проведении корректировки тарифа на услугу по снабжению тепловой энергии для нужд учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета и других потребителей.

Планируемый тариф на услугу по снабжению тепловой энергии  составляет 2150,22 грн. (С НДС), то есть на 93,9 грн. (4,2%) меньше действующий тариф (2244,12 грн - действующий тариф НДС).

Кроме того, КП «Теплосервис Белополье» сообщает о намерении установлении тарифа на тепловую энергию, на производство тепловой энергии, вырабатываемой на установках с использованием альтернативных источников энергии, поскольку данный тариф, в соответствии с требованиями действующего законодательства, устанавливается в размере 90% от тарифа на тепловую энергию, которая производится предприятием. Так, планируемый тариф для учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета составляет 1935,20 грн., То есть на 84,51 грн. (4,2%) меньше по сравнению с действующим тарифом, который составляет 2019,71 грн.

Экономика Природный газ Тариф на тепло
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