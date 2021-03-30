Сумские патрульные по ориентировке остановили авто с наркотиками Экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который в своей машине Skoda перевозил наркотические средства. Вскоре транспортное средство инспекторы остановили на улице Данила Галицкого.

За рулем патрульные обнаружили 28-летнего жителя областного центра. Сообщив мужчине о полученной ими ориентировке, инспекторы провели поверхностный осмотр транспортного средства. В салоне они действительно обнаружили два зип-пакета, обмотанные изолентой, с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Свои объяснения водитель давал следственно-оперативной группе Сумского районного управления полиции, которую на место вызвали патрульные. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УК.