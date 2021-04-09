На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности 8 апреля в 17:10 линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории возле с. Константинов что на Недригайловщине.

К ликвидации привлекалось отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели установили, что пламя охватило сухую растительность и кустарники на площади до 6 га. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный лесной массив. Использовав около 2,5 тонны воды, в 17:56 пожар был локализован, в 18:25 ликвидирован. Допустимая причина пожара неосторожное обращение с огнем.

Всего на месте происшествия работало 5 человек личного состава и одна единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.