В Сумах брат обокрал сестру Сумские правоохранители разоблачили мужчину, который совершил кражу из квартиры своей сестры.

В полицию поступило сообщение от 29-летней жительницы города Сумы о том, что, вернувшись в собственную квартиру, обнаружила пропажу телевизора и золотого украшения.

Правоохранителям стало известно, что заявительница предоставила квартиру для временного проживания своему 26-летнему ранее судимому брату.

В ходе оперативно-розыскных действий оперативники обнаружили местонахождение мужчины и похищенного имущества. Оказалось, что злоумышленник продал телевизор, а золотое украшение сдал в ломбард. Похищенное изъято.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.