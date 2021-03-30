Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07252

На Сумщине будут судить подрывателей банкоматов

На Сумщине будут судить мужчину и несовершеннолетнюю девушку, которые подрывали банкоматы с целью похищения средств.

Ювенальным прокурором Сумской областной прокуратуры 8 апреля утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Харьковской области - 31-летнего мужчины и его 17-летней сообщницы, которые подрывали банкоматы с целью похищения средств.

Речь идет о лицах, задержанных правоохранители 10 октября 2020 года около 4.30 утра в г. Ахтырка непосредственно при попытке похитить средства из банкомата. В ходе следствия также собраны доказательства их причастности к аналогичным преступлениям в г. Ромны Сумской области, на Харьковщине и Полтавщине.

Изобретательные воры действовали по одинаковой схеме - в ночное время мужчина с помощью легковоспламеняющейся газовой смеси подрывал банкомат, а девушка наблюдала за окружающей обстановкой, чтобы избежать разоблачения. Более того, чтобы замаскировать громкий взрыв, мужчина параллельно запускал салют, поэтому люди, которые слышали громкий хлопок, списывали это на пиротехнику. Однако не все попытки заканчивались удачно, иногда ворам не удавалось завладеть кассетой с деньгами.

Несовершеннолетняя девушка будет отвечать по ч. 3 и ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (кража, покушение на кражу) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва) УК Украины.

Кроме вышеупомянутых статей мужчине, который до этого уже был осужден за разбой к 7 годам лишения свободы, также инкриминируется вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность по ч. 1 ст. 304 УК Украины.

За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.