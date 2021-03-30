На Сумщине будут судить подрывателей банкоматов На Сумщине будут судить мужчину и несовершеннолетнюю девушку, которые подрывали банкоматы с целью похищения средств.

Ювенальным прокурором Сумской областной прокуратуры 8 апреля утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Харьковской области - 31-летнего мужчины и его 17-летней сообщницы, которые подрывали банкоматы с целью похищения средств.

Речь идет о лицах, задержанных правоохранители 10 октября 2020 года около 4.30 утра в г. Ахтырка непосредственно при попытке похитить средства из банкомата. В ходе следствия также собраны доказательства их причастности к аналогичным преступлениям в г. Ромны Сумской области, на Харьковщине и Полтавщине.

Изобретательные воры действовали по одинаковой схеме - в ночное время мужчина с помощью легковоспламеняющейся газовой смеси подрывал банкомат, а девушка наблюдала за окружающей обстановкой, чтобы избежать разоблачения. Более того, чтобы замаскировать громкий взрыв, мужчина параллельно запускал салют, поэтому люди, которые слышали громкий хлопок, списывали это на пиротехнику. Однако не все попытки заканчивались удачно, иногда ворам не удавалось завладеть кассетой с деньгами.

Несовершеннолетняя девушка будет отвечать по ч. 3 и ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (кража, покушение на кражу) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва) УК Украины.

Кроме вышеупомянутых статей мужчине, который до этого уже был осужден за разбой к 7 годам лишения свободы, также инкриминируется вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность по ч. 1 ст. 304 УК Украины.

За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.