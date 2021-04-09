На Сумщине 63 938 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 9 апреля в Сумской области 63938 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 820 человек (Белопольский район - 39, Бурынский район - 7, Великописаревский район - 9, Глухов – 24, Глуховский район - 6, Конотоп - 2, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 29, Кролевецкий район - 10, Лебедин - 64, Лебединский район - 26, Недригайловский район - 21, Ахтырка - 11, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 11, Ромны - 44, Роменский район - 37, Середина-Будский район - 14, Сумы - 258, Сумской район - 53, Тростянецкий район - 15, Шостка - 106, Шосткинский район - 21, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 900 летальных случая, из них за минувшие сутки - 8 (Недригайловский район - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 1, Сумской район - 1, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 52669 человек, из них за минувшие сутки - 452 (Белопольский район - 3, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 7, Глухов – 20, Глуховский район - 3, Конотоп – 12, Конотопский район - 2, Кролевецкий район - 18, Липоводолинский район - 7, Недригайловский район - 12, Ахтырка - 4, Ахтырский район - 9, Путивльский район - 5, Ромны – 10, Роменский район - 9, Сумы - 275, Сумской район – 29, Шостка – 19, Шосткинский район - 4, Ямпольский район - 3).