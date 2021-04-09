Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:06954

На Сумщине 63 938 случаев заболевания коронавирусом: подробности

По состоянию на 9 апреля в Сумской области 63938 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 820 человек (Белопольский район - 39, Бурынский район - 7, Великописаревский район - 9, Глухов – 24, Глуховский район - 6, Конотоп - 2, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 29, Кролевецкий район - 10, Лебедин - 64, Лебединский район - 26, Недригайловский район - 21, Ахтырка - 11, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 11, Ромны - 44, Роменский район - 37, Середина-Будский район - 14, Сумы - 258, Сумской район - 53, Тростянецкий район - 15, Шостка - 106, Шосткинский район - 21, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 900 летальных случая, из них за минувшие сутки - 8 (Недригайловский район - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 1, Сумской район - 1, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 52669 человек, из них за минувшие сутки - 452 (Белопольский район - 3, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 7, Глухов – 20, Глуховский район - 3, Конотоп – 12, Конотопский район - 2, Кролевецкий район - 18, Липоводолинский район - 7, Недригайловский район - 12, Ахтырка - 4, Ахтырский район - 9, Путивльский район - 5, Ромны – 10, Роменский район - 9, Сумы - 275, Сумской район – 29, Шостка – 19, Шосткинский район - 4, Ямпольский район - 3).

Фото
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.