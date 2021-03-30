На Сумщине 820 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 апреля 2021 года. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

Также за прошедшие сутки:

госпитализовано - 4936 человек;

летальних случаев - 419;

выздоровели - 11221 человек;

проведено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53373, методом ИФА - 21071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44925).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1823674 лица;

выздоровели - 1395104 лица;

летальних случаев - 36381;

проведено ПЦР-тестов - 8568004.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

18569 человек привито против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине.

353 147 человека привито от начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1864 случая / 1850 прививок;

Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;

Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;

Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;

Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;

Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;

Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;

Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;

Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;

Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;

Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;

Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;

Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;

Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;

Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;

Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;

Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;

Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;

Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;

Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;

Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;

Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинирование проводилось 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

По состоянию на 8 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.