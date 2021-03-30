Сумские каратисты отличились в Полтаве

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Полтавы, Харькова, Киева и Сумщины. Сумщину спортклуб «Самурай» (Шосткинский район) и Федерация каратэ Вадо Кай (Сумы).
«Вадо Кай» занял 3-е общекомандное место: 9 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых.
Ката:
1 место: Овсюков Максим.
2 место: Кисиленко Макар, Кисиленко Мирон, Сывый Максим, Прийменко София, Мусиенко Михаил, Гайдай Владислав, Дейнека Илья.
3 место: Коваленко Саша, Котенко Вероника, Моисеенко Лиза, Сердюк Настя, Губченко Назарий, Мусиенко Иван, Пашков Егор, Годынюк Настя, Рылов Владислав
Кумите:
1 место: Шумаров Георгий, Балагуровская Алиса, Прийменко София, Котенко Вероника, Кисиленко Макар, Пашков Егор, Тимошенко Павел, Кихтенко Михаил.
2 место: Фурманов Евгений, Кудрявцев Константин, Балагуровская Ева, Шинкаренко Кира, Рылов Владислав, Мусиенко Михаил, Овсюков Максим, Щербак Матвей, Сывый Максим, Калашникова Вероника.
3 место: Шумаров Николай, Кисиленко Мирон, Асадов Тимур, Юсифов Назар, Свистун Кирилл, Сердюк Настя, Дейнека Илья, Барабаш Богдан, Сошенко Анна, Шуляк Назар, Мусиенко Иван, Лисовенко Мария, Карижский Даниил, Ярошенко Ярослав.
Подготовил спортсменов тренер Вадим Коломиец.
СК «Самурай» занял 7-е место: 2 «золота», 2 «серебра» и 11 «бронз».
Победителями стали: Бокова Дарья, Кузнецов Егор.
Серебряные призеры: Гапоненко Герман, Кардашова Дарья.
Бронзовык: Александренко Назар, Шевченко Алексей, Бирин Никита, Головко Павел, Костюченко Сергей, Гончаров Матвей, Кожедуб Александр, Лата Екатерина, Кашара София, Фоменко Екатерина, Василенко Таисия.