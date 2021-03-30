Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:29131

Сумские каратисты отличились в Полтаве

3 апреля в Полтаве проходил Открытый чемпионат Полтавской области по каратэ.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Полтавы, Харькова, Киева и Сумщины. Сумщину спортклуб «Самурай» (Шосткинский район) и Федерация каратэ Вадо Кай (Сумы).

«Вадо Кай» занял 3-е общекомандное место: 9 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых.

Ката:

1 место: Овсюков Максим.

2 место: Кисиленко Макар, Кисиленко Мирон, Сывый Максим, Прийменко София, Мусиенко Михаил, Гайдай Владислав, Дейнека Илья.

3 место: Коваленко Саша, Котенко Вероника, Моисеенко Лиза, Сердюк Настя, Губченко Назарий, Мусиенко Иван, Пашков Егор, Годынюк Настя, Рылов Владислав

Кумите:

1 место: Шумаров Георгий, Балагуровская Алиса, Прийменко София, Котенко Вероника, Кисиленко Макар, Пашков Егор, Тимошенко Павел, Кихтенко Михаил.

2 место: Фурманов Евгений, Кудрявцев Константин, Балагуровская Ева, Шинкаренко Кира, Рылов Владислав, Мусиенко Михаил, Овсюков Максим, Щербак Матвей, Сывый Максим, Калашникова Вероника.

3 место: Шумаров Николай, Кисиленко Мирон, Асадов Тимур, Юсифов Назар, Свистун Кирилл, Сердюк Настя, Дейнека Илья, Барабаш Богдан, Сошенко Анна, Шуляк Назар, Мусиенко Иван, Лисовенко Мария, Карижский Даниил, Ярошенко Ярослав.

Подготовил спортсменов тренер Вадим Коломиец.

СК «Самурай» занял 7-е место: 2 «золота», 2 «серебра» и 11 «бронз».

Победителями стали: Бокова Дарья, Кузнецов Егор.

Серебряные призеры: Гапоненко Герман, Кардашова Дарья.

Бронзовык: Александренко Назар, Шевченко Алексей, Бирин Никита, Головко Павел, Костюченко Сергей, Гончаров Матвей, Кожедуб Александр, Лата Екатерина, Кашара София, Фоменко Екатерина, Василенко Таисия.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.