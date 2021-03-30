В озере на Сумщине вымирает рыба Всплывать на поверхность она начала в водоеме возле села Белокопытово на Глуховщине.

Местные жители говорят, что ей не хватает воды, ведь за последние годы озеро обмелело более чем на метр, пишет Суспільне.

Рыба в этом водоеме гибнет весной, рассказывают в селе, по крайней мере, - последние годы. Мор небольшой, но почему-то больше всего страдают щуки и плотва. Местные считают, что рыбе не хватает воды. За последние три года ее уровень в озере упал более чем на метр.

Староста села Белокопытово Александр Милка рассказывает: пруд протяженностью почти три километра, занимает 5 гектаров. Там - дальше, в болотистой местности, были источники, которые наполняли озеро. В 83 году здесь поставили плотину, и озеро наполнялось талыми водами. Оно было проточное, вода стекала, и по каналу бежала в реку Клевень.

«Это места массового отдыха и ловли рыбы. Здесь летом - очень много людей, которые отдыхают, и зимняя рыбалка, и летняя рыбалка», - говорит он.

«Раньше мы с детьми и сами ходили, отдыхали, купались, но уже года два, в прошлом году, совсем не ходили ни разу. Оно мелеет, испаряется, купаться там невозможно, как и отдыхать на берегу. Ранее были берега - глина, песок, а сейчас – грязь», - говорит жительница села Белокопытово Ирина Маслюк.

«У нас много видов рыбы: щука, карп, карась, белый, красный линь, окунь, плотва, красноперка, вьюн даже есть. Вода была чистая - много было раков. Сейчас все изменилось», - говорит житель села Белокопытово Владимир Синица.

Мужчина говорит: озеро мелеет последние три года. Староста предполагает – из-за малоснежных зим и засухи летом.

«Сейчас зимы такие бесснежные, в 19-м году снега почти не было. В этом году снега почти не было, а какой снег был - он не покрывает землю, земля - сухая. За все лето дождей почти не было, и воды тоже мало попадает в озеро. Начинается мор рыбы, хотя рыбаки целую зиму прорубают проруби, они пропиливают бензопилами, но это ничего не спасает», - говорит Милка.

Эколог Виктор Гудинець говорит, что причина может быть в уменьшении уровня грунтовых вод.

«Село Белокопытово - в долине реки Клевень (на расстоянии полкилометра-километр) оно растянулось и пруд-озеро там. Это вся территория - долина реки Клевень - она претерпела мелиоративные работы по осушению в 60-70-е годы. Соответственно там функция почвы в прибрежной зоне, в водоохранной зоне, по накоплению влаги и постепенной фильтрации в реку, нарушена. Возможно, идут геологические процессы, и меньше содержание влаги в почве, а этот вопрос и давления, и температуры. То есть изменение давления и температуры, на незначительные показатели влияет на свойства почвы по содержанию воды, тем больше в зависимости еще от почвы», - отметил он.

Виктор Гудинець сказал, что уровень увлажненности почвы снижается во всей области и единственное, чем человек может продлить жизнь подобных озер, пытаться вести свою хозяйственную деятельность подальше от них.