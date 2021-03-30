Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:34173

В озере на Сумщине вымирает рыба

Всплывать на поверхность она начала в водоеме возле села Белокопытово на Глуховщине.

Местные жители говорят, что ей не хватает воды, ведь за последние годы озеро обмелело более чем на метр, пишет Суспільне.

Рыба в этом водоеме гибнет весной, рассказывают в селе, по крайней мере, - последние годы. Мор небольшой, но почему-то больше всего страдают щуки и плотва. Местные считают, что рыбе не хватает воды. За последние три года ее уровень в озере упал более чем на метр.

Староста села Белокопытово Александр Милка рассказывает: пруд протяженностью почти три километра, занимает 5 гектаров. Там - дальше, в болотистой местности, были источники, которые наполняли озеро. В 83 году здесь поставили плотину, и озеро наполнялось талыми водами. Оно было проточное, вода стекала, и по каналу бежала в реку Клевень.

«Это места массового отдыха и ловли рыбы. Здесь летом - очень много людей, которые отдыхают, и зимняя рыбалка, и летняя рыбалка», - говорит он.

«Раньше мы с детьми и сами ходили, отдыхали, купались, но уже года два, в прошлом году, совсем не ходили ни разу. Оно мелеет, испаряется, купаться там невозможно, как и отдыхать на берегу. Ранее были берега - глина, песок, а сейчас – грязь», - говорит жительница села Белокопытово Ирина Маслюк.

«У нас много видов рыбы: щука, карп, карась, белый, красный линь, окунь, плотва, красноперка, вьюн даже есть. Вода была чистая - много было раков. Сейчас все изменилось», - говорит житель села Белокопытово Владимир Синица.

Мужчина говорит: озеро мелеет последние три года. Староста предполагает – из-за малоснежных зим и засухи летом.

«Сейчас зимы такие бесснежные, в 19-м году снега почти не было. В этом году снега почти не было, а какой снег был - он не покрывает землю, земля - сухая. За все лето дождей почти не было, и воды тоже мало попадает в озеро. Начинается мор рыбы, хотя рыбаки целую зиму прорубают проруби, они пропиливают бензопилами, но это ничего не спасает», - говорит Милка.

Эколог Виктор Гудинець говорит, что причина может быть в уменьшении уровня грунтовых вод.

«Село Белокопытово - в долине реки Клевень (на расстоянии полкилометра-километр) оно растянулось и пруд-озеро там. Это вся территория - долина реки Клевень - она претерпела мелиоративные работы по осушению в 60-70-е годы. Соответственно там функция почвы в прибрежной зоне, в водоохранной зоне, по накоплению влаги и постепенной фильтрации в реку, нарушена. Возможно, идут геологические процессы, и меньше содержание влаги в почве, а этот вопрос и давления, и температуры. То есть изменение давления и температуры, на незначительные показатели влияет на свойства почвы по содержанию воды, тем больше в зависимости еще от почвы», - отметил он.

Виктор Гудинець сказал, что уровень увлажненности почвы снижается во всей области и единственное, чем человек может продлить жизнь подобных озер, пытаться вести свою хозяйственную деятельность подальше от них.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
Вчера 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.