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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:22204

В деле о несоблюдении карантина на концерте Ольги Поляковой в Сумах состоялись судебные дебаты

В Заречном районном суде Сум 8 апреля слушали дело о карантинных нарушениях во время концерта Оли Поляковой.

Последний состоялся в манеже Сумского госуниверситета 13 марта. На организатора выступления составили админпротокол, пишет Суспільне.

В начале заседания заслушали свидетеля. Он работал волонтером на концерте в манеже.

«Нас проинспектировали, закрепили за каждым рядом, каждым сектором, чтобы мы рассаживали людей два через два. Также были приняты все меры карантинные, были натянуты ленты, отметки в фан-зоне, где людям можно было стоять», - говорит Александр Вдовиченко.

Судья Евгений Янголь спрашивает организатора концерта Александра Донцова: «Около 600 билетов вы продали в фан-зону. Разъясните, пожалуйста, кто определяет количество мест для фан-зоны, возможность там вообще таких мест?

- Мы пользовались постановлением Кабинета Министров, где указано, что есть возможность располагать людей стоя в зависимости от площади здания, - ответил А.Донцов.

После этого перешли к дебатам. Защитница выразила свою обобщенную позицию и просила прекратить производство.

«Чтобы определять, виновен ли Донцов Александр, мы должны иметь конкретные доказательства того, что наполненность зала была более 50% и не руководствоваться предположениями, как на этом настаивает орган полиции. На одной видеозаписи я не смогла насчитать более 400 человек. Это подтверждение того, что если я лично в домашних условиях не могу это сделать, то ни один участник процесса так же не может проверить, какое количество лиц присутствовала на концерте», - говорит защитница Римма Быкова.

После этого судья удалился в совещательную комнату. Постановление по делу провозгласят 9 апреля.

Нарушение правил карантина людей согласно Кодексу Украины по административных правонарушениях влечет штраф на граждан от 17 до 34 тысяч гривен, на должностных лиц - от 34 до 70 тысяч гривен.

Право
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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