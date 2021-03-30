Лысенко просит купить машину-амфибию для очистки рек и озер в Сумах На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Закупка машины-амфибии для очистки рек и озер города».

«Заброшенность наших водных ресурсов и пляжей вокруг давно является проблемой города. С началом нового летнего сезона городские пляжи не подготовлены к отдыху граждан. Также проблема цветения водорослей в реке Псел и водоемах Сум (Голубые озера, Косовщинское водохранилище, озеро Чеха) приводит к ухудшению экологии города и создает дискомфорт.

Отдельной проблемой является участок реки Сумка от центрального рынка до места впадения в реку Псел, а она, прежде всего, является лицом нашего города. Создается впечатление, что власти города закрывает на это глаза, или делает вид, что не видит никаких проблем.

Предлагаю городской власти выделить средства (несмотря на пандемию) на закупку многофункциональной машины-амфибии TRUXOR DM 5000 или ее аналогов. Эта машина-амфибия обеспечивает возможность доступа к труднодоступным местам, которые недоступны для людей и тяжелых сухопутных машин, является идеальной для ведения работ на озерах, реках, каналах и пр. Машина предназначена для расчистки от водорослей акватории водных объектов, позволит не только убирать прибрежную полосу от водорослей, но и скашивать водную растительность и проводить дноуглубительные работы. Амфибия станет спасением от неприятного запаха, который возникает в результате гниения водорослей, и сделает наши пляжи более комфортными для отдыха.

Хороший опыт по эксплуатации вышеупомянутой машины имеет город Кременчуг, который первым закупил амфибию и успешно ее использует.

Данная петиция не является рекламой машины-амфибии, предназначенных для улучшения благоустройства нашего города», - написал автор петиции Лысенко Игорь Александрович.

По состоянию на 8 апреля петицию подписали 20 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 42 дня.

Подписать петицию можно здесь.