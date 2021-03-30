В центре Сум на переходе сбили пешехода В результате ДТП на улице Героев Сумщины травмирован пешеход.

Автопроисшествие произошло 7 апреля около 17.30 на улице Героев Сумщины. Патрульные предварительно установили, что 30-летний водитель автомобиля Opel Vectra не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 29-летнего пешехода с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Подробности ДТП на месте выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.