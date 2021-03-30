В Сумах 18-летний водитель без прав предлагал копам взятку Водителя автомобиля Volkswagen Golf за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили на улице Романа Атаманюка.

Проверяя документы, патрульные выяснили, что 18-летний водитель не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. Стражи порядка также обнаружили расхождение информации о машине в полицейских базах данных и регистрационных документах, которые он предоставил. Проверив номера узлов и агрегатов в автомобиле, инспекторы обнаружили их механические повреждения.

Молодой человек, чтобы его не привлекли к административной ответственности, предложил стражам порядка неправомерную выгоду. Патрульные неоднократно предупредили водителя об уголовной ответственности, но тот только заверил, что все прекрасно понимает.

На мужчину патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. По факту выявленных признаков подделки номеров узлов и агрегатов транспортного средства, а также по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.