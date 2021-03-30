На Сумщине на ремонте школы украли полмиллиона гривен Предпринимательница подозревается в завладении более 550 тыс. грн во время ремонта школы.

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении физическому лицу-предпринимательнице, которая во время ремонта кровли школы завладела 152 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов (ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в 2018 году между отделом образования Камышанского сельского совета Ахтырского района и указанной предпринимательницей заключен договор на капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы. После завершения работ предпринимательница внесла в официальную документацию заведомо ложные сведения, в частности, об объеме выполненных работ. На основании составленных и заверенных актов выполненных работ на счет предпринимательницы перечислено 1,1 млн грн. При этом комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение на 152 тыс. грн.

До этого в феврале 2021 года ей уже было сообщено о подозрении в завладении по аналогичной схеме около 400 тыс. грн при утеплении фасада, замене оконных и дверных блоков в вышеупомянутой общеобразовательной школе. Полученные противоправным путем средства подозреваемая использовала в своей хозяйственной деятельности (ч. 1 ст. 209 ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Противоправные действия подозреваемой разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.