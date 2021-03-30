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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:15335

В Конотопе за школьный буллинг дочки ответила мать

На Сумщине ювенальные полицейские привлекли к ответственности мать школьницы, которая совершала в школе буллинг. Дерзкая 13-летняя девушка спровоцировала учителя на непедагогичные действия, да еще и сняла это на видео.

В полицию Конотопа обратились родители школьницы. Они рассказали, что педагог придирался к их дочери и без причины нагло вытолкал из класса. Узнав, что родители ученицы написали заявление, педагог написал встречное заявление и рассказал свою версию конфликта, которую подтвердили и ученики, которые стали свидетелями неприятной ситуации.

«В ходе опроса очевидцев происшествия, было установлено, что виновником конфликта оказалась 13-летняя школьница, - комментирует начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев. - Как оказалось, это не первый случай ссоры с учителем, ведь у нее конфликт практически с каждым педагогом школы».

Из-за возраста школьницы, а она не достигла 16 лет, к административной ответственности была привлечена ее мать. На женщину составлен административный протокол за нарушение ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Буллинг (травля) участника образовательного процесса». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

С учениками школы правоохранители провели дополнительные профилактические беседы об ответственности за буллинг и дали практические советы присутствующим, как противодействовать физическому и психологическому насилию со стороны одноклассников. Кроме того, особое внимание полицейские уделили вопросу терпимости и уважения школьниками друг к другу, ведь каждый имеет право быть собой.

Полицейские советуют родителям несовершеннолетних детей провести со своими потомками профилактические беседы по их поведению в учебных заведениях и общественных местах, рассказать им, что каждая шутка или поступок имеет свои последствия, которые могут закончиться неприятностями. Интересуйтесь увлечениями своих детей, их друзьями и тем как они проводят свое свободное время вне стен родного дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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