Под Сумами «скорая» застряла на обочине 7 апреля в 22:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля скорой помощи по ул. Полевая в пгт Хотинь на Сумщине.

На место происшествия был направлен дежурный караул 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что во время следования по вызову в больницу машину занесло на обочину, после чего передние колеса увязли, и авто не могло продолжить движение. Спасатели с помощью троса и пожарного вездехода на базе «ЗИЛ» отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжило движение. В салоне автомобиля находились водитель и фельдшер, которые в результате происшествия не пострадали.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.